Tutto fritto festival a Roma

Dopo il grande successo delle prime due edizioni (circa 3000 persone al giorno!), torna il "Tutto fritto festival". Cosa aspettarsi: supplì in tantissime declinazioni, frittatine di pasta, pizze fritte, pesce fritto, fritto misto alla romana.

Selezione beverage a cura di @Natural Born Drinkers con ampia scelta di Birre Artigianali e Vini Naturali. Saranno suggeriti degli abbinamenti con birre artigianali scelte per esaltare, ridurre o completare la componente aromatica e gustativa di ciascuna pietanza.

Durante le serate esibizioni di musica dal vivo vi aiuteranno a smaltire. Ogni sera una band diversa e deejay set! La domenica deejay set disco house anche nel pomeriggio.

Gli organizzatori sono Mirko Rizzo, Lino Lucarelli e Fabio Di Villio. Mirko Rizzo: pizzaiolo amatissimo e conosciuto spopola a Roma con le sue consulenze e le attività che lo vedono protagonista sia in città che in provincia. Dopo 10 anni nella Marina Militare ha studiato a fondo il mondo della pizza a taglio e di quella tonda, innovando il concetto di pizza alla romana realizzando molti progetti di successo tra cui: Pommidoro, Nando in pizzeria, Parco Appio e l’Elementare Trastevere;Lino Lucarelli: pizza chef della pizzeria L’Elementare Trastevere allievo e amico di Mirko Rizzo da un paio di anni si esibisce anche al Parco Appio con le sue ottime pizze alla romana e non solo; Fabio Di Vilio: non chiamatelo chef, lui ex ingegnere è l’anima del ristorante La Scialuppa di Fregene einsieme a Federico Feliziani ha creato il format “Senza Spine” dedicato al pesce “di strada” in città proprio al Parco Appio.

NATURAL BAR - I ROMANI

Suppli Classico

Tonnarello cacio e pepe

Spaghetto Ajo e Ojo

Bucatino Amatriciana

Tonnarello Gricia coi Carciofi

Suppli Puttanesca

L’ELEMENTARE

FRITTI

Suppli’ Classico

Crocchetta Zia Elvira (pecorino e menta)

Suppli Zucchine, Bufala e Alici

Spaghetto Cor Tonno

Suppli Lasagna

Suppli Parmigiana

PIZZE

Marinara

Margherita

Margherita Bufala

Salsiccia e Cicoria

Boscaiola

Crostino



BRACERIA

FRITTO

Strip di Pollo panato nei cereali con maionese senapata

Falafel con salsa Yogurt

Patatine Fritte

Abbacchio Fritto

BRACE

Bombetta

Misto Brace

Arrosticini (x10)

Verdure alla griglia

PANINI

Hamburger

Cheese Burger

Bacon Cheese Burger

Veggie Burger

SENZA SPINE

Supplì alla crema di Scampi

Fish Burger

Cartoccio di Gamberina

French Toast

Bruschetta alle vongole (non fritta)