"Tutti per uno" a Centrale Preneste Teatro

Ultimi appuntamenti per YOU Three - The YOUng city la rassegna di spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica, circo/teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo a Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58).

Per La City è KIDS, in calendario la domenica pomeriggio per bambini e famiglie, domenica 26 novembre alle 16.30 in scena 3Di Dané "Tutti per uno" uno spettacolo di teatro clown di e con Andrea Addante, Morgana Barbieri e Paolo Ippolito, consulenza alla regia André Casaca. Professionisti specializzati nella risata, nello stupore grazie al gesto tecnico e artisti di strada e palco da più di cinque anni con repliche in tutta Italia, si distinguono per la qualità degli spettacoli e per la scia giocosa che portano in scena.

“Tutti per uno” è ambientato nel regno di Tristonia dove, neanche a dirlo, dilagano ormai tristezza e malumore. I tre moschettieri del Re, incaricati di sorvegliare e mettere in riga il popolo, si troveranno senza nemici contro cui combattere. Non avendo molto da fare finiranno a combattere la noia! Adatto a tutti.