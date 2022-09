Tutti pazzi per la mamma, la commedia al Teatro7Off

Andrà in scena dal 26 ottobre al 6 novembre a Roma al Teatro7Off di Michele La Ginestra lo spettacolo “Tutti pazzi per mamma” che vedrà protagonisti gli attori Luciana Frazzetto, Nino Taranto, Paciullo e Barbara Russo.

In questa divertentissima commedia ci sono tutti gli ingredienti per fare il pieno di risate, a partire da Marisa (Luciana Frazzetto) nel ruolo di una “mamma” romana distratta, sanguigna, ironica e verace, con un passato di attrice cinematografica; Maurizio (Nino Taranto) in quello del marito insicuro perennemente disoccupato e con inclinazioni maniacal-telefoniche; Paolo (Paciullo), il figlio trentenne e bamboccione con la passione per le piante rare e gli animali in via estinzione; Cristina (Barbara Russo) aspirante nuora, invadente e con seri problemi di alitosi. Uno spettacolo scritto da Luca Giacomozzi per la regia di Massimo Milazzo.

Un mix esplosivo in grado di dispensare risate e buonumore. Una convivenza impossibile da gestire per chiunque, ma non per tutti, perché Marisa è un vero e proprio riferimento per i componenti della sua strampalata famiglia. Nessuno può fare a meno di lei perché sono ”Tutti pazzi per mamma”.