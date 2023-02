Tutti parlano di Jamie, il musical al Brancaccio

Dopo il successo a Londra, "Tutti Parlano di Jamie" il musical debutta in prima nazionale al Teatro Brncaccio dall'8 marzo al 3 aprile 2023. Spettacolo- manifesto di una nuova generazione nel segno dell’inclusività. Una storia di formazione moderna per una generazione alla ricerca della sua “vera” identità, che vuole affermare sé stessa al di là del genere, dell’orientamento sessuale e delle convenzioni sociali.

Nel ruolo di Jamie è Giancarlo Commare, attore rivelazione delle ultime stagioni televisive e cinematografiche. Barbara Cola, con la sua voce potente, interpreta Margaret New, la coraggiosa mamma di Jamie; l’attore e doppiatore Franco Mannella veste i panni di Hugo, alias la drag queen Logo Chanelle; l’attrice e affermata tik toker Ludovica Di Donato è Rey, l’amica del madre di Jamie. Lisa Angellilo interpreta la severa insegnante di Jamie; Pritti, l’amica del cuore di Jamie, è Benedetta Boschi; il bullo della scuola è Flavio Marullo. Umberto Noto interpreta il ruolo di una delle drag e del Padre di Jamie; le altre due drag del locale Legs Eleven sono Michele Savoia e Sebastian Gimelli Morosini.

Le musiche pop originali (composte da Dan Gillespie Sells) e le coreografie di LACCIO ispirate dal vogueging e waacking degli anni ’60/’70 con movenze glamour e femminili e dalla street dance dai tratti più mascolini, travolgeranno il pubblico con il loro messaggio di inclusività e libertà.

La trama di "Tutti parlano di Jamie"

Tutti parlano di Jamie racconta le vicende di Jamie, un adolescente abbandonato dal padre che vive nella tranquilla Sheffield. Va a scuola, come tutti i ragazzi della sua età, ma a differenza loro, Jamie ha un sogno ambizioso: essere libero di esprimere sé stesso anche attraverso abiti femminili. Non è solo la scelta di voler diventare una Drag Queen, come crede all’inizio, a renderlo “diverso”, ma soprattutto la voglia di normalità nella diversità, come scoprirà alla fine. Ogni persona è unica e irripetibile… è il “glitter sopra il grigio di città”.

Supportato dall’amorevole madre Margaret, dalla sua migliore amica Pritti e da un mentore eccentrico (Hugo – Loco Chanelle), Jamie scopre il gusto della libertà di essere se stessi. Non vuole sbandierare il suo orientamento sessuale, ma solamente essere libero di indossare abiti che lo rappresentino: abiti considerati femminili. Non ha paura della gente e del loro giudizio e combatte i bulli col sorriso. Jamie è una stella pronta ad esplodere. Jamie è un concetto, un seme, un’idea che vuole e installarsi nella mente di tutte le persone

Tratto da una storia vera (raccontata nel documentario della BBC «Jamie: Drag Queen at 16»), Tutti parlano di Jamie il musical dal 2017 è in scena a Londra (e in tour in Inghilterra), con oltre 1000 recite consecutive e più di 700.000 spettatori. Ha raccolto prestigiosi premi tra cui Critics Circle Theatre Award per Miglior Attore Emergente e WhatsOnStage Awards per miglior musical originale, miglior attore in un musical e miglior attrice non protagonista, oltre che numerose candidature ai Laurence Olivier Awards. Ha debuttato a Tokyo, Seul, Los Angeles, Sydney ed è diventato un film distribuito da 20th Century Fox e disponibile in streaming su Amazon Prime video .

Alessandro Longobardi per Viola Produzioni, in associazione con Nica Burns e in accordo con RGM Productions mette in scena una versione del musical completamente nuova dalle scene ai costumi, dalle coreografie alla regia, senza però intaccare l’integrità di musica e testo. Con il suo collaudato cast creativo: Alessandro Chiti (scene) Francesca Grossi (costumi), il Maestro Dino Scuderi (direzione musicale) conferma il Centro di Produzione d’eccellenza tra i più attivi e proficui in Italia.