Tutti in birra a Fiumicino

Quattro birrerie, tante birre artigianali italiane da assaporare e scoprire, ma anche marchi classici nazionali e internazionali. A Fiumicino dal 5 al 9 luglio va in scena "Tutti in Birra", la nuova edizione della Festa della birra.

Un’occasione per far conoscere alcuni importanti brand della grande tradizione artigianale italiana. Ma anche birre storiche per soddisfare i palati di tutti. Ma anche tanto cibo di qualità per accompagnare al meglio le birre: pesce fritto della flotta peschereccia di Fiumicino, arrosticini, panini, fritti.

Giostre per grandi e piccole e stand per sgranchirsi un po’ le gambe. Dal 5 al 9 luglio dalle 18 alle 24, Piazzale Enrico Molinari (ex Piazzale Mediterraneo).

L'organizzazione dell'evento è affidata alla ‘Nuovo Faro Aps Fiumicino’ di Sergio Conforzi. Per informazioni: 324.9059956