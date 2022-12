Il WeGil di Roma, hub culturale della Regione Lazio gestito da Laziocrea a Trastevere, presenta, venerdì 23 dicembre, Tutti i Colori di Babbo Natale, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Pantegano.

Babbo Natale è in crisi di mezza età... e quindi decide di mettersi in forma… ma chi può aiutarlo? La Befana? I suoi assistenti Elfi? O forse gli amici Harry Potter, Merlino e Mary Poppins possono fare un incantesimo e trasformarlo in un bel fusto? Le magie, però, hanno un effetto sbagliato e i bambini non lo riconoscono più. Cosa fare per ritornare come era prima? Arriverà dunque Babbo Natale in persona e i bimbi potranno consegnargli le letterine e fare una foto con lui.

Ingresso libero per tutti gli eventi, su prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni scrivere su WhatsApp 3346841506 o su Eventbrite.it