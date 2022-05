"Tutte le strade portano a...Roma Est": cammini urbani verso il Parco delle Ville Romane

Tre cammini urbani per un grande Parco delle Ville Romane. E' l'iniziativa proposta da Sentiero Verde - Federtrek in collaborazione con il Comitato per il Pratone di Torre Spaccata.

Un Trek urbano alla scoperta del patrimonio ambientale, culturale e sociale del territorio, in programma domenica 22 maggio alle 9.

Appuntamento a San Giovanni per la partenza e la divisione nei tre sentieri proposti:

Itinerario Appio Tuscolano (ATUV Carmen Crusco: 3396958506)

Itinerario Casilino (AEV Gabriele Lamorgese: 3292050056)

Itinerario Prenestino (AEV Antonio Citti: 3315949343)

I tre cammini si riuniranno nel Parco di Centocelle. Questo il programma:

13:00: Pausa pranzo comune nel Parco di Centocelle

14:00 In cammino verso il Pratone di Torre Spaccata

16:00 Arrivo a Villa Flaviana

16:30 Conclusione alla metro Anagnina

Per maggiori informazioni su itinerari, orari e accompagnatori, visitare le pagine Facebook di "Sentiero Verde Associazione di Promozione Sociale" e "Parco delle Ville Romane - Comitato Pratone di Torre Spaccata)