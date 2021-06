Tutte le poesie possibili, da Castelporziano a Villa Ada Roma Incontra il mondo

La XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo è pronta a partire con un cartellone ricco di 60 concerti, decine di incontri e dibattiti culturali senza sosta dal 23 giugno al 18 agosto.

Un programma variegato che quest’anno ha un titolo che risponde a una volontà, un desiderio e un augurio: “La musica che cura”.

Tutte le poesie possibili, da Castelporziano a Villa Ada

Sabato 26 giugno è in scena Tutte le poesie possibili, da Castelporziano a Villa Ada: 30 poeti italiani si alternano sul palco in una straordinaria riedizione del mitico festival dei poeti che nel 1979 ha portato migliaia di persone ad ascoltare poesie sul litorale romano. L’evento si inserisce all’interno della rassegna La Bella Estate di Renato: l’iniziativa dedicata alla figura di Renato Nicolini, alla sua visione della cultura e all’Estate Romana, il magnifico frutto del suo impegno decennale come assessore alla Cultura del Comune di Roma.

A cura di Pasquale Minieri, Lidia Riviello, Elisa Davoglio e Angelo Zanecchia, la serata - gratuita - inizia alle ore 20,30 ed è introdotta da Andrea Cortellessa, con l’omaggio musicale (in video) affidato a Polo Fresu. Oltre i numerosi interventi dal vivo, sono previsti collegamenti da tutto il mondo con Michaël Battala (Marsiglia), Frédéric Forte (Parigi), Maël Guesdon (Parigi), François Lespiau (Marsiglia), Angelo Nestore (Malaga), Mustapha Qossoqsi (Nazareth), Jennifer Scapettone (Chicago), Paul Vangelisti (Los Angeles). Claudio Morici è il protagonista di un divertente intermezzo teatrale mentre le performance musicali sono affidate a Raiz con Michele Ascolese, Paolo Damiani, Andrea Satta con Stefano Ciuffi, Claudio Orlandi con il gruppo Pane, Giulia Anania; mentre in video partecipano Maria Pia De Vito e Paolo Fresu.

Il programma completo della manifestazione

23 GIUGNO GIANCANE

24 GIUGNO SPAGHETTILAND MARGHERITA VICARIO & NAYT

25 GIUGNO ARTO LINDSAY / CARMELO BENE “Lectura Dantis Voce e Vortice”

26 GIUGNO TUTTE LE POESIE POSSIBILI omaggio a Renato Nicolini (free)

27 GIUGNO GIUDA + A/LPACA • 28 GIUGNO GIULIA ANANÌA & EMILIO STELLA in: bella, gabriella! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE

29 GIUGNO CARO FABER / ROMA CANTA DE ANDRÉ

30 GIUGNO JUGGERNAUT + NERO DI MARTE

1 LUGLIO LONDON 69 performing THE BEATLES

2 LUGLIO DUB FX FEAT. MR WOODNOTE

3 LUGLIO TIME 2 RAP FESTIVAL

4 LUGLIO GREG & FAT BONES BIG BAND

5 LUGLIO I MINISTRI

6 LUGLIO VASCO BRONDI

7 LUGLIO INDACO & FRIENDS TRENTENNALE

8 LUGLIO RADIODERVISH

9 LUGLIO MARTUX_M

10 LUGLIO BOMBINO SOLO SHOW ACCOMPAGNATO DA ADRIANO VITERBINI (free)

11 LUGLIO COMETE

12 LUGLIO BEST OFF CLAUDIO MORICI

13 LUGLIO NUOVE TRIBÙ ZULU (free)

14 LUGLIO MICHELA GIRAUD

15 LUGLIO FUTURO ARCAICO SHOWCASE

16 LUGLIO ASIAN DUB FOUNDATION "LA HAINE" Live Soundtrack

17 LUGLIO LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM

18 LUGLIO LUCA RAVENNA

19 LUGLIO HUUN-HUUR-TU

21 LUGLIO GRUPO COMPAY SEGUNDO

22 LUGLIO SUBSONICA

23 LUGLIO IOSONOUNCANE + VIERI CERVELLI MONTEL

24 LUGLIO ENZO AVITABILE in NEAPOLITAN INVASION feat: TONY ESPOSITO

25 LUGLIO FILIPPO GIARDINA

26 LUGLIO RON GALLO + CHICKPEE + THE UNDERGROUND YOUTH

27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA

28 LUGLIO NEGRITA

29 LUGLIO MELANCHOLIA

30 LUGLIO SONS OF KEMET + ALEK HIDELL

31 LUGLIO ROME PSYCH NITE

1 AGOSTO C'MON TIGRE

2 AGOSTO DIRECTION ZAPPA

3 AGOSTO ADRIANO VITERBINI - ICE ONE - RICCARDO SINIGALLIA

4 AGOSTO DONATELLA RETTORE Back To The Stage

5 AGOSTO BORGATA BOREDOM RELOADED

6 AGOSTO ERNIA

7 AGOSTO MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ omaggio a Renato Nicolini

8 AGOSTO KOKOROKO + MONDOCANE

9 AGOSTO MODENA CITY RAMBLERS

11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER

12 AGOSTO MOLTHENI

…e altre date da annunciare.

