Tutte le meraviglie del Gianicolo al tramonto

Una passeggiata per andare alla scoperta del Gianicolo e delle sue splendide terrazze, che offrono una visuale indimenticabile su tutta la Città Eterna. Già sacro per gli antichi romani, il colle nel corso dei secoli divenne teatro di vicende avvincenti e fatti storici particolarmente importanti di cui oggi resta memoria grazie ai suoi affascinanti monumenti come il Fontanone, la Chiesa di San Pietro in Montorio, la statua di Garibaldi o ancora i busti dei patrioti italiani che combatterono per la libertà di Roma! Impossibile poi è non menzionare il Faro che qui svetta dominando la città o le sontuose ville dei molti aristocratici qui sorte durante i secoli che fanno da sfondo – ancora oggi – a panorami mozzafiato! Vieni a godere di tutta questa meraviglia insieme a noi in questa suggestiva passeggiata romana sul Gianicolo al tramonto: ti aspettiamo.



La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.



Quando: Giovedì 25 Luglio 2024 ore 19:30



Appuntamento in Piazzale del Faro sul Gianicolo, davanti al Faro degli Italiani



Costi: € 12 a persona. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni: L’Asino d’Oro Associazione Culturale | 346 5920077 | info@lasinodoro.it