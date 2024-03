Tullio De Piscopo all'Auditorium Parco della Musica

Tullio De Piscopo con “Dal blues al jazz con… andamento lento”, il 25 marzo, a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Proviamo ad immaginare quanta musica, quanti artisti ha incontrato e quanti spartiti musicali sono passati nelle sue mani: ad incominciare dalle magiche note di "Libertango" con Astor Piazzolla con il quale ha realizzato ben undici LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo che Tullio, alla sua maniera inimitabile, ha trasferito nella musica di Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche da Umbria Jazz ai Festivals d’oltreoceano assieme ai Grandi del Jazz .

Si potranno ascoltare brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Drum Conversation dedicato sempre al suo fratello in Blues Pino Daniele, brani tratti dai Pionieri del Blues, inoltre intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Poi Tullio regalerà qualche perla di grande successo dal suo repertorio pop e l'atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli come "Stop Bajon", "Pummarola Blues" ed "Andamento lento". Tutto questo in una grande positività e passione mediterranea.