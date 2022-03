Apre Tulipark, il giardino olandese più grande d'Italia

Dopo due anni complessi, il 2020 con chiusura obbligata e il 2021 con un'inaugurazione all'insegna delle restrizioni, Tulipark - il giardino olandese più grande d'Italia - sta per tornare a Roma.

L'apertura ufficiale, sempre in via dei Gordiani 73, è prevista per il prossimo 22 marzo.

Migliaia di tulipani colosati, ben oltre 107 varietà, da poter ammirare e cogliere con il metodo "You-Pick" che già nelle scorse edizioni ha appassionato i visitatori. Un self-service di colori, per cogliere e portare a casa i tulipani che più piacciono.

Si tratta della quinta edizione di Tulipark. Protagonisti saranno come sempre i profumi e i colori olandesi, uscendo dalla caotica routine quotidiana, per rilassarsi in un uno spazio all'aperto con un panorama unico.

A breve sarà possibile prenotare i biglietti online. Maggiori informazioni sul sito: www.tulipark.it