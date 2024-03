"Tulipani di Barbabianca" a Torre in Pietra

Con l'arrivo della primavera arrivano anche i Tulipani di Barbabianca, il grande campo di tulipani in zona Torre in pietra che apre al pubblico da sabato 23 marzo.

Più di 35.000 tulipani tra i quali poter passeggiare, immergendosi in un mare di colore, scattando delle belle foto e creando il proprio bouquet, potendo scegliere tra forme e colori diversi.

Come entrare nel campo di tulipani

Per accedere all'evento, ogni persona (adulti e bambini) dovrà acquistare online un buono di raccolta di 5 euro che dà diritto alla raccolta in campo di 2 tulipani nella fascia oraria selezionata e l'ingresso per tutta la giornata all'area picnic, dove conoscere gli animali della fattoria.

I bambini fino a 3 anni e le persone con disabilità possono entrare gratuitamente.

Oltre ai tulipani acquistati col biglietto online, è possibile raccoglierne altri, pagandoli all'uscita al costo di 1€ ciascuno.

Il parco è aperto dalle 9 alle 17, in caso di maltempo il campo rimarrà aperto e i laboratori si terranno al coperto.

Non è consentito l'ingresso ai cani o altri animali domestici nel campo dei tulipani e nell'area picnic.

Laboratori creativi e attività per bambini

Per i bambini di tutte le età, è possibile acquistare online un biglietto per partecipare a un laboratorio creativo al costo di 10 euro. La durata del laboratorio è di 1 ora e prevede la realizzazione di una rappresentazione artistica di un vaso di tulipani allestito per l'occasione. Lo staff metterà a disposizione dei partecipanti tutto il necessario per la realizzazione della loro "opera d'arte". I bambini potranno scegliere tra diverse tecniche artistiche come pittura, disegno o collage, per esprimere al meglio la loro creatività.

Sabato 30 marzo, giorno prima di Pasqua, è in programma la caccia al tesoro delle uova di Pasqua, aperta per i bambini di tutte le età. I partecipanti, con l'aiuto del nostro staff, cercheranno le uova nascoste nell'area picnic risolvendo indovinelli e seguendo gli indizi. Una volta trovate le uova, potranno decorarle a loro piacimento e portarle a casa con loro.

Ogni bambino avrà 3 uova da decorare e la durata dell'attività è di un'ora e mezza. Per partecipare alla caccia al tesoro è necessario acquistare il biglietto online, al costo di 15 euro.

Foto da Facebook @TorreinPietraCarandini