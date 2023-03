TuliDay, una distesa di 5mila tulipani a Valmontone

Prezzo non disponibile

Un evento imperdibile per chi ama i tulipani e per chi aspetta con trepidazione l'apertura di Tulipark è in arrivo nel weekend.

Domenica 12 marzo, dalle 9, presso Valmontone Outlet sarà il TuliDay. Saranno disponibili i biglietti per TuliPark 2023 ad un prezzo speciale oltre a una distesa di 5mila tulipani che saranno raccolti e donati ai visitatori.

L'appuntamento sarà protagonista della giornata nell'outlet in via della pace, località Pascolaro a Valmontone.