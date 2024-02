"Tu sì que Disney", spettacolo per bambini al Teatro Anfitrione

Sabato 2 marzo 2024, alle 16,00, presso il Teatro Anfitrione, Via di San Saba, 24 (zona Aventino) va in scena lo spettacolo per bambini “La vera storia di Tristobaldo Burbero” con Tina Angrisani, Francesca Piersante e Jano Di Gennaro.



Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent … dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti



Costo: 8 euro