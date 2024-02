"Tu sì que Disney" spettacolo teatrale per bambini

Sabato 17 febbraio ore 16:00 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Tu sì que Disney” presso l’Ar.Ma Teatro con Tina Angrisani, Francesca Piersante e Jano Di Gennaro.



Anche il mondo Disney ha deciso di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent … dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti.



Durata: 50 minuti Costo: 8 euro