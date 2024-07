"Tu sei buono Charlie Brown", il musical al Teatro Arena Domma

Dal musical alla musica classica, dall’Opera al magico mondo della Disney passando per il teatro comico: è Una Periferia da Vivere! del Teatro Domma, la manifestazione che accompagna fino ad autunno inoltrato con una proposta culturale vibrante e diversificata. In programma 13 appuntamenti gratuiti dove artisti di fama, giovani compagnie teatrali, l'International Opera Choir, gli allievi della CdS Academy si alterneranno sul palcoscenico dell’Arena Teatro Domma, in Via di Macchia Saponara 106, nel X Municipio.

A cura dell’Associazione Frequenze & ArmoniciL’iniziativa “Teatro Arena Domma: Una Periferia da Vivere!” presenta un programma culturale vibrante e diversificato, distribuito tra i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2024. Attraverso una varieta? di generi artistici, dal teatro alla musica, dall’opera e al musical, il programma mira a coinvolgere e intrattenere una vasta gamma di pubblico, rendendo il Teatro Arena Domma il cuore pulsante della cultura nella periferia romana. Con la partecipazione di artisti e musicisti di alto calibro, e? possibile garantire che ogni spettacolo sara? un’occasione unica per vivere l’arte e la cultura in tutta la loro magnificenza.

Prossimo appuntamento, il 20 e 21 luglio, con il musical 'Tu sei buono Charlie Brown'. Charlie Brown e i suoi amici raccontano le loro avventure tratte dalle vignette dei Peanuts. I brani eseguiti sono in stile Broadway. Regia di Andrea Fiorucci. Direzione musicale di Mirko Basile.