Trucco creativo per piccoli trasformisti, evento di Carnevale

Festeggia il Carnevale con un evento magico e colorato pensato per i più piccoli! “Trucco Creativo per Piccoli Trasformisti” è un’esperienza indimenticabile dove i bambini possono trasformarsi nei loro eroi preferiti, scegliendo tra supereroi, principesse, e animali che abbiamo selezionato per voi grazie all’arte del truccabimbi.

I make-up artist professionisti utilizzeranno colori vivaci e sicuri per la pelle, creando design fantasiosi e divertenti che rispecchiano la magia e l’allegria del Carnevale. Mentre i bambini godono di questa esperienza ludica e creativa, le mamme potranno rilassarsi, godere del buffet e della musica e ritirare un esclusivo coupon sconto dedicato per uno dei nostri innovativi servizi.

Giorno e orario

12 febbraio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, su prenotazione

L’evento si terrà presso Palco 37 in Via Monginevra 37 00141 Roma



Prezzo a persona

15€ a bambino



Ogni bambino riceverà un trattamento truccabimbi personalizzato della durata di 30 minuti massimo, e le mamme un coupon sconto. Saranno inoltre disponibili bevande e snack per rendere l’atmosfera ancora più festosa.