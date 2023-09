"Trittico di danza", serata di coreografi contemporanei

Al Teatro Costanzi ritorna la formula del Trittico di danza, fortemente voluta da Eleonora Abbagnato, e che si rinnova forte del successo ottenuto nelle ultime stagioni.

Tre lavori molto diversi tra loro che entrano nel repertorio del Teatro. La serata si apre con il poetico Within the Golden Hour per quattordici danzatori sulla partitura originale per archi di Ezio Bosso, a cui si aggiunge la musica di Antonio Vivaldi, creato da Christopher Wheeldon nel 2008 per il San Francisco Ballet.

Segue il breve balletto dalla tecnica contemporanea Chacona di Goyo Montero, ideato su musiche di Bach nel 2017 per il Ballet Nacional de Sodre di Montevideo e pensato per danzatori classici. Conclude la serata il Bolero di Krzysztof Pastor, nato nel 2012 sul capolavoro di Ravel. Nella sua versione, Pastor decide di usare un ampio spazio rettangolare, affidando l’esecuzione a un uomo e a una donna, una coppia principale con un corpo di ballo che li ingloba e li rilascia.

Foto: Bolero choreography, Pastor, Polski Balet Narodowy, ph Ewa Krasucka