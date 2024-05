Trio Daphne in Gioia e poesia: concerto clarinetto, violoncello e pianoforte

La stagione musicale Armonie sotto le stelle di S. Alfonso si chiude brillantemente con il concerto di domenica 12 maggio 2024, alle ore 20. Si esibirà il Trio Daphne, composto da Erasmo Testa al clarinetto, Mattia Geracitano al violoncello e Marianna Martinelli al pianoforte, tutti e tre giovani concertisti e già vincitori di numerosi premi internazionali.

Si potranno ascoltare due opere capisaldi del repertorio cameristico in formazione di trio con il clarinetto, per la quale sono stati scritti diversi capolavori. Verrà eseguito il Trio op.11 per pianoforte, clarinetto e violoncello, scritto da L. Van Beethoven fra il 1797 ed il 1798 all’età di 28 anni. Il sottotitolo di quest’opera, “Gassenhauer” nasce dal terzo movimento il cui tema si ispira al motivetto allegro dell’allora molto popolare “Pria ch’io l’impegno”, dell'”Amor marinaro Ossia Il corsaro” di Joseph Weigl, affermatasi nel tempo come brano indipendente e a Vienna canticchiata dappertutto anche per le strade.

Seguirà il Trio op. 114 per clarinetto violoncello e piano composto da J. Brahms nel 1891 all’età di 58 anni quando considerava la sua attività compositiva già conclusa. Ma dall’incontro con il clarinettista principale dell’Orchestra di Meiningen, il virtuosista Richard Mühlfeld, prese ispirazione per riprendere a scrivere e compose per la prima volta delle opere proprio per il clarinetto.

Il Trio in la minore è un miracolo di equilibrio tra le parti: rivela, oltre al temperamento schiettamente romantico dell'autore, una spiccata abilità nel saper valorizzare la dolce voce del clarinetto. L'Adagio è intriso di intimismo tipicamente brahmsiano e di soffusa malinconia. Il critico e compositore austriaco Eusebius Mandyczewsk a proposito dell’Adagio scrisse: "per il suo tono delicato e pastoso e per la fusione dei tre strumenti é «come se essi facessero all'amore fra di loro».



Per informazioni e prenotazioni: info.italmusicart@gmail.com tel. 3332688926