Trio Borghese live al Crash Roma

Comincia una nuova stagione musicale firmata Crash Roma all'insegna della musica live, le rassegne musicali più interessanti e gli artisti più talentuosi del panorama romano e non solo.



Nuove regole, massimo rispetto di tutte le norme e restrizioni, ma le stesse grandi emozioni della grande musica di qualità.



Si riparte con le note del caldo jazz con la nostra rassegna musicale "Jazz Do It!". Le atmosfere calde e sanguigne dell’improvvisazione si tingono di note dal sapore ancora più internazionale con la nuova rassegna musicale del Crash Roma dedicata al JAZZ e a tutto il mondo della sperimentazione, le contaminazioni soul, blues, r&b e molto altro ancora.



L'appuntamento è per venerdì 4 settembre al Crash Roma, ingresso ore 20, inizio live ore 20:30. Cena + spettacolo solo su prenotazione, posti limitati (per prenotazioni tavoli: 347.9449129).



Il Trio Borghese nasce a Roma nel teatro di Villa Borghese, dal desiderio di creare un’atmosfera elegante e al tempo stesso coinvolgente proponendo un ampio repertorio swing e gypsy jazz che spazia da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò.



Il Trio Borghese parte da una formazione di 3 elementi: voce Ilaria Monteleone, chitarre Luca Traverso, contrabbasso Isaia Mammano per poi esibirsi in quartetto o quintetto, con batteria e sax, conferendo al proprio sound un carattere electroswing.



Il Crash Roma Vibes & Wines è drink, food e musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità. I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.