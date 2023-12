Trilogia Rezzamastrella al Teatro Vascello

Il Teatro Vascello di Roma accoglierà dal 12 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, la compagnia RezzaMastrella in una trilogia composta da tre esperienze diverse negli anni e nella forma che al meglio raccontano l'evoluzione drammaturgica e spaziale delle opere di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, combinato artistico inimitabile del panorama teatrale contemporaneo - Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018.



Debutto nazionale - il 12 dicembre in Italia dopo le rappresentazioni in Cina e in Lituania - di AMISTADE, l’opera multimediale che si avvale delle nuove tecnologie. Videomapping e proiezioni animano di ricordi l’Habitat di Flavia Mastrella: i frammenti sonori raccontano di concerti e pensieri di Fabrizio De André che si alternano amalgamandosi con i concetti, la voce e il corpo di Antonio Rezza in scena con Ivan Bellavista. Un lavoro di contaminazione tra la poetica di Fabrizio De André e quella di Fratto_X, un’opera del 2013 che affronta il plagio attraverso una narrazione dirompente, dove l’assenza dà spettacolo e il corpo fasciato da scie luminose crea figure antropomorfe.

“AMISTADE, quando ancora non era AMISTADE, ce lo ha proposto Dori Ghezzi con la tenacia che la caratterizza. É un’opera dove la nostra ribellione si unisce a quella di Fabrizio per un’alleanza postuma ma sempre attuale.” Flavia Mastrella Antonio Rezza

A vent’anni dalla creazione, torna - dal 19 al 31 dicembre – FOTOFINISH

Un lavoro che libera il corpo e racconta la difficile convivenza tra la persona e ciò che la costringe. L’allestimento invade tutto il teatro e la drammaturgia coinvolge la platea: è un’esplosione di emozioni. La dinamica e la parola in corsa raccontano l’attualità di sempre. Sculture mobili e totem formano l’allestimento, in scena Antonio Rezza, Ivan Bellavista, Manolo Muoio.



“Lo spettacolo più faticoso e gioioso realizzato nel tempo, il primo che verrà abbandonato per limiti fisiologici. Rappresenta il punto di rottura con il passato, la forza del corpo che rompe la forma e si trastulla in essa. É l’esuberanza giovanile che cozza con il passato che scorre, bianco come l’innocenza e attuale a vent’anni dal suo concepimento”. Flavia Mastrella Antonio Rezza



Chiude la trilogia – debutto mercoledi 3 gennaio - e dopo il successo dello scorso anno, l’ultima produzione teatrale HYBRIS.

Hybris è lo sfondamento di ogni parete, un ambiente gelido surgela il cuore e i movimenti degli otto attori in scena (Antonio Rezza e con Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Sughi).

Un movimento attorno ad una porta che diventa marchingegno e mannaia.

L’Habitat di HYBRIS vive di riverberi e prepotenza, è un luogo scarno ed essenziale sulla perdita del significato, sull’ottusità dell’uomo che vuole primeggiare e dettare le condizioni anche sulla natura.



“Un trittico su come siamo e come eravamo. Quel che era ancora è, per il tempo che sarà. Ma intanto sta alla gogna come il corpo alla deriva. Autocelebrativi gonfi di hybris, ecco cosa siamo diventati!” Flavia Mastrella Antonio Rezza



TRILOGIA REZZAMASTRELLA

AMISTADE dal 12 al 17 DICEMBRE 2023 | DEBUTTO NAZIONALE

FOTOFINISH dal 19 al 31 DICEMBRE | VENT'ANNI DAL DEBUTTO

HYBRIS dal 3 al 14 GENNAIO | ULTIMA PRODUZIONE TEATRALE

TEATRO VASCELLO - ROMA

dal martedì al venerdì h 21.00 - sabato h 19.00 - domenica h 17.00



info e biglietti

gruppi di minimo 10 persone 16 euro a biglietto (il trascinatore deve acquistare i biglietti per tutti in un’unica soluzione tramite bonifico o recandosi in biglietteria il giorno prima della replica. Per prenotare i biglietti inviare una mail a promozioneteatrovascello@gmail.com o telefonare a 06 5881021)

intero: 25 euro - ridotto over 65: 20 euro - ridotto Cral/Enti convenzionati: 18 euro - ridotto studenti: 16 euro



31 dicembre SPECIALE CAPODANNO

posto unico € 55 (spettacolo + brindisi con assaggi di dolci + asta al buio)