"Trilogia di vendetta e morte" al Teatro Tor Bella Monaca

Al Teatro Tor Bella Monaca, in sala Piccola, dal 23 al 28 aprile, La Prima Americana porta in scena Trilogia di vendetta e morte, per la regia di Nello Pepe, con Maria Cristina Fioretti e Maria Pia Iannuzzi. In tre potenti monologhi, intrecciati dal tema della morte e dell’ingiustizia, tre donne, vittime di violenze, raccontano le proprie storie, esplorando le sfumature della esperienza umana di fronte al dolore e alla tragedia. Spettacoli: ore 21, domenica ore 18.

In sala Grande invece, dal 26 e al 28 aprile, Blue In The Face presenta Malacarne di Enrico Maria Falconi, anche in scena, con Vicky Maria Catalano, Ramona Gargano, Simone Luciani, Sacha Pilara, Daniele Bonamano e Alice Pierini. Uno spettacolo che racconta di due fratelli, Vittoria ed Ercole, che tornano a convivere insieme. Uno spettacolo che parla di pregiudizi, di bugie, di sotterfugi. Spettacoli: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18.