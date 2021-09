Tribute to Ennio Morricone

Venerdì 10 settembre alle 21 Salagnini avrà la il piacere di ospitare il Trio di Pino Iodice in un concerto con Gianni Oddi dedicato interamente alla musica di Ennio Morricone . Trio di grande sperienza e prestigio il gruppo è costantemente presente sulla scena musicale romana e nazionale della musica jazz , in formazione standard ed in interazione con altri grandi autori e performers. Come in questo caso in cui ci svelano tutta la suggestione e la complessità dell’opera del Maestro, appoggiandosi a Gianni Oddi, il suo più durevole e ricorrente collaboratore. La cornice della location e la grande sinergia già in altre occasioni collaudata, dei musicisti, promette di trasportare il pubblico in un suggestivo viaggio tra la più significativa produzione artistica di Morricone, verosimilmente quella dei soundtrack realizzati per i film più prestigiosi del cinema moderno, dalla collaborazione con Sergio Leone fino all’Oscar per il film di Quentin Tarantino che hanno suggellato una delle più brillanti carriere artistiche. Pino e Pietro Iodice, Luca Bulgarelli ed il grande Gianni Oddi per una sera ci restituiranno tutto il fascino di quella musica e di quei film.

Gianni Oddi, SASSOFONISTA eclettico, scritturato dalla più importante etichetta di produzione musicale, RCA, ha collaborazioni con gli interpreti piu significativi degli anni 70/80, da Baglioni a Mia Martini, Modugno e Lucio Dalla. Entrato nella,orchestra di Enrico Simonetti , incrocia i percorsi musicali di Michele Laccerenza e SalAgnini Genovese con cui realizza concerti prestigiosi che ne accrescono bravura e notorietà fino A essere scelto come primo sax nell,orchestra della RAI. Ma forse la collaborazione che sopra tutte lo impone sul panorama internazionale è l'intensa e ricorrente collaborazione con i grandi direttori d'orchestra come Bruno Canfora, Nicola Piovani, Bachalov, Gil Evans , fino a Gillespie Uri Caine e Ennio Morricone, della cui orchestra diventa sax imprescindibile. Alessandro Bonanno, pianista di lungo corso, ideatore e d arrangiatore del programma da concerto” Jazz Sinfonico”, programma contenente una rassegna elaborata dei più noti standard e proposto da diverse Orchestre tra cui Roma Sinfonietta, Auditorium Parco della Musica, Orchestra di Roma a e del Lazio. Presenza ricorrente in trasmissioni radiofoniche specifiche come Radio tre suite e Studio A Jazz, con il suo prezioso e competente contributo.

Pino Jodice è pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Jazz. Attualmente è Docente di Composizione Jazz presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano. collabora anche come pianista, direttore, compositore e arrangiatore con la PMJO – Orchestra Jazz dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la SNJO – Scottish National Jazz Orchestra, la SJO – Salerno Jazz Orchestra, la OJS – Orchestra Jazz della Sardegna, la Army Jazz Band, la VJO – Verdi Jazz Orchestra(orchestra jazz del Conservatorio di Milano), La ONJ (Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani).

Ha collaborato come pianista e arrangiatore con i più grandi jazzisti internazionali tra i quali B. Marsalis, M. Stern, T. Smith, K. Weelher, Y. Lateef, D. Oatts, , R. Galliano, G. Garzone, F. Tiberi, U. Cane, G. Burton, J. Scofield, M. Portal, E. Rava, P. Fresu, M. Giammarco con il quale registra 3 CD. E’ stato pubblicato il suo libro di Composizione, arrangiamento e orchestrazione Jazz Vol.I dalla formazione combo alla big band per la Morlacchi Editore University Press di Perugia, ed è in uscita il Vol.II

per la stessa casa editrice.



Ha inoltre all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero tra cui Il Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Menotti di Spoleto, Umbria Jazz(Perugia), Auditorium Parco della Musica di Roma, Teatro dell’Opera diRoma, Teatro dell’Opera di Ankara, Opera House del Cairo, Opera House di Hanoi, Festival Jazz di Lima, Francia (Marsiglia, Nantes) Mexico, Guadalajara, Francoforte, Barcellona, Scozia, Philharmonie Berlin, Brasile, Etiopia(Addis Abeba), Festival Jazz Istanbul, Festival Jazz Izmir, Teatro Coliseo Buenos Aires, North Sea Jazz Festival(NL), e tantissimi altri...

