Giovedì 2 giugno, in zona Rocca Priora, è un programma un trekking sensoriale nel fresco di Monte Fiore e picnic campestre.

Sarà un percorso sensoriale tra terra, cielo, rondini, ginestre fiorite, fiori di campo ed essenze inebrianti. Si raggiungerà la cima di Monte Fiore da cui godere, accarezzati da un venticello fresco, di una straordinaria vista a 360° sui Pratoni del Vivaro, il Mar Tirreno, il Circeo, Roma, i Monti Prenestini, il Tuscolo, l'Artemisio, ecc.

Il suo è un nome profumato che fa presagire la bellezza delle sue fioriture. Si presenta come un'altura solitaria all’interno dell’antico vulcano laziale, da raggiungere con una bella passeggiata nel bosco prodigo di fiori di campo.

Per risalire i versanti di questo monte romantico c'è una strada piacevole dove poter ammirare il panorama tra prati fioriti e profumati. Arrivati in cima, il bosco del Cerquone dall'alto appare come un ricamo dalle mille sfumature di verde e i Pantani della Doganella, un dedalo di canali con complesse geometrie. E la vicina Rocca Priora arroccata su una collina insieme al suo castello sembra un miraggio. Un posto in prima fila anche per osservare tramonti mozzafiato e panorami notturni degni di un presepe.

Il programma dell'escursione

Giovedì 2 giugno, dalle 9, con partenza da Via di Velletri, 4, Rocca Priora.

Indossare scarpe da trekking, o con suola antiscivolo e portare con sé una stuoia o un plaid per un divertente e conviviale picnic campestre.

Dotarsi di acqua a sufficienza e vestire leggeri

Difficoltà: facile, adatto anche ai bambini.

Lunghezza: 4 km. (andata e ritorno).

Durata: 4 ore (comprese soste per foto e picnic).

Info e prenotazioni: 3662516585 - 3407727369 - 3665757760

Organizzazione: Sentieri Selvaggi Trekking e Yoga dei Luoghi