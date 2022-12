Trekking, polenta e borghi

Indirizzo non disponibile

Partendo da vicino Vallecupola, il borgo dei pastori, a 1000 mt di altezza tra il Salto ed il Turano, si percorrerà un affascinante e facile percorso ad anello sugli ultimi monti della catena dei Carseolani, il Porraglia e l’Aquilone, affacciandoci prima su Terminillo e il Velino, e poi sul Soratte e sui Lucretili, oltre che sul lago del Turano.

Vicini ma fuori dalla Riserva Navegna-Cervia, si camminerà su un sentiero non segnato, percorso solo da chi conosce bene il territorio, tra praterie e faggete, per ammirare splendidi colori autunnali.

Si scenderà, quindi, per un percorso differente per tornare alle auto. In soli 5 minuti si arriverà nel borgo, dove si assisterà all’inaugurazione del Presepe fatta dalla Università Agraria e dove si potranno degustare prelibatezze (polenta, salsicce, lenticchie, formaggio del pastore o dolci locali), visitare gli stand con espositori locali ed ascoltare della buona musica.

Si terminerà la giornata passeggiando nell’incantevole borgo di Vallecupola, tra chiesa e rocca medievale, sospeso nel tempo ed ammantato da un fascino antico.

L'attività è adatta anche a ragazzi da 8 anni in su.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Escursione condotta da Guida Escursionistica professionalmente abilitata, in collaborazione con il T.O. Viaggi Avventure nel Mondo

Giampaolo Viola 347-3360719

QUOTA:

Escursione: 15€, RIDOTTA €10 fino a 14 anni

DATI TECNICI

Difficolta’ T-E

Percorrenza: 7km ca.

Dislivello: 400mt

Durata: trek 4 ore incluse soste + visita borgo/degustazione

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking obbligatorie. Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti traspiranti e giacca antivento/antipioggia, cappello e guanti, e di portare maglia di ricambio. 1lt d’acqua e snack.. Bastoncini da trekking consigliati.

La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione se non fosse adeguato l’equipaggiamento posseduto

APPUNTAMENTO:

Ore 9,00 Castel di Tora (bivio – bar la casina)