Trekking panoramico tra i Borghi del Turano

Avventure nel Mondo organizza un'escursione suggestiva domenica 28 gennaio. Una camminata vivremo e scopriremo gli aspetti principali della bellissime montagne che circondano il lago del Turano.

Le montagne, con i suoi sentieri, antiche mulattiere, tratturi, fossi e crinali, ci permettono di avere una visione globale della armonia della valle con i suoi vari elementi.

Si inizia camminando lungo il fosso di "Santafele" fino ad arrivare a "Vae Pratara "detta anche "ara antica" dove i contadini lavoravano il grano. Continuando a camminare in quota, si percorre un sentiero panoramico fino ad attraversare una faggeta, dove sarà facile trovare tracce di lupi, cervi caprioli.

Dopo una sosta con vista spettacolare del lago, oltre che del Terminillo del Gran Sasso e di altre cime innevate, si cammina in discesa su un tratto del cammino di S.Benedetto, tra praterie e pinete, ammirando il lago e diversi borghi medievali, fino ad arrivare a fonte S.Martino, per poi scendere fino al lago del Turano ed arrivare a Castel di Tora, dove si avrà un “terzo tempo” - facoltativo - con degustazioni di prodotti locali o di una cioccolata calda presso un locale vista lago.

Informazioni utili sull'escursione

Giampaolo Viola 347-3360719?

EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe da trekking OBBLIGATORIE, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, cappello, guanti, acqua minimo 1,5 lt, snack, pranzo al sacco, bastoncini

QUOTA

€ 15 (ridotta € 10 per fino a 16 anni)

Attività svolta da Guide Ambientali Escursionistiche operanti ai sensi della L. 4/2013

DATI TECNICI

LIVELLO E (escursionistico) - KM 12 - DISLIVELLO 600 MT

DURATA 6 ore circa incluse soste

E’ possibile portare cani, al guinzaglio - Adatto dai 10 anni in su

APPUNTAMENTO

9:15 Colle di Tora - indicazioni esatte verranno fornite dopo la prenotazione

-La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione se non fosse adeguato l’equipaggiamento posseduto

- In caso di condizioni meteorologiche avverse o in presenza di elementi di pericolo per l'incolumità dei partecipanti l'escursione potrebbe essere annullata o modificata a insindacabile giudizio della guida

- Chi si iscrive dichiara di essere in buono stato di salute ed in grado di affrontare l’escursione indicata

- Nel rispetto degli altri partecipanti, si richiede puntualità. Per diminuire le auto, invitiamo ad offrire/chiedere un passaggio. Segnala la tua disponibilità alla Guida