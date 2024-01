Trekking panoramico sul Monte Cervia

Indirizzo non disponibile

Avventure nel Mondo organizza un'escursione - domenica 4 febbraio - sulle una delle vette più panoramiche del Lazio, il monte Cervia.

Partendo da Paganico Sabino, un antico borgo affacciato sulla gola dell’Obito, un'antica via di transumanza, si percorrerà un affascinante percorso ad anello sul Monte Cervia, all'interno della Riserva Navegna-Cervia, fino ad arrivare in cima, dove la fatica sarà ricompensata dalla vista delle principali vette dell’Appennino innevate.

Dopo la sosta, si camminerà in cresta su Colle Pobbio, una prateria con panorami stupendi sul Lago del Turano e se fortunati si potranno ammirare lepri, caprioli e le aquile reali che hanno il nido proprio sulla parete nord del Cervia. Si scenderà, infine, su un sentiero parzialmente differente, che ricondurrà al borgo, che si potrà visitare.

Infine, i partecipanti saranno ospiti di un Home Restaurant dove degusteremo una merenda con prodotti tipici per concludere in bellezza un’altra domenica Super. I posti sono limitati e le prenotazioni vanno fatte entro il 2 febbraio

EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe da trekking OBBLIGATORIE, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, cappello, guanti, acqua minimo 1,5 lt, snack, pranzo al sacco, bastoncini

QUOTA

€25 trekking e degustazione/merenda - € 15 solo trekking (ridotta a 20€/10€ fino a 16 anni). Attività svolta da Guide Ambientali Escursionistiche operanti ai sensi della L. 4/2013

DATI TECNICI

LIVELLO E (escursionistico) - KM 11 - DISLIVELLO 800 MT

DURATA 6 ore circa incluse soste

E’ possibile portare cani, al guinzaglio - Adatto dai 10 anni in su

APPUNTAMENTO

9:00 Paganico Sabino - indicazioni esatte verranno fornite dopo la prenotazione

- La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione se non fosse adeguato l’equipaggiamento posseduto

- In caso di condizioni meteorologiche avverse o in presenza di elementi di pericolo per l'incolumità dei partecipanti l'escursione potrebbe essere annullata o modificata a insindacabile giudizio della guida

- Chi si iscrive dichiara di essere in buono stato di salute ed in grado di affrontare l’escursione indicata

- Nel rispetto degli altri partecipanti, si richiede puntualità. Per diminuire il numero delle auto, invitiamo ad offrire o chiedere un passaggio: indicalo alla Guida