Trekking Monti Porraglia ed Aquilone e visita al Borgo dei Pastori

Trekking Monte Porraglia ed Aquilone e visita al Borgo dei Pastori domenica 11 febbraio. Escursione ad anello, visita al Borgo di Vallecupola ed a un mastro casaro per assaggio di prodotti tipici. L'escursione organizzata con Avventure nel Mondo, porterà su due vette dei monti Carseolani.

Partendo da vicino Vallecupola, il borgo dei pastori, a 1000 mt di altezza tra il Salto ed il Turano, si percorrerà un affascinante percorso ad anello sugli ultimi monti della catena dei Carseolani, raggiungendo prima la cima del monte Aquilone e poi quella del Porraglia, con lo sguardo che abbraccia Terminillo e Velino, Soratte e monti Lucretili, oltre che il lago del Turano.

Vicini ma fuori dalla Riserva Navegna-Cervia, quindi si camminerà su un sentiero non segnato, percorso solo da chi conosce bene il territorio, tra praterie e faggete, sperando di incontrare qualche cervo capriolo o lepre, come spesso accade nei posti meno frequentati.Dopo una sosta per il pranzo, si scenderà per un percorso differente, tra vecchi fontanili e vasche per la conservazione dell’ululone appenninico, per poi tornare alle auto.

In soli cinque minuti saremo nel borgo, sospeso nel tempo ed ammantato da un fascino antico, che oggi ospita meno di 30 abitanti, dove si terminerà la giornata passeggiando nelle incantevoli stradine, si ammirerà la rocca medievale, ed infine si visiterà uno degli ultimi custodi dell’antica arte casearia, potendo assaggiare ed acquistare formaggi e ricotta da lui prodotti.

EQUIPAGGIAMENTO

Scarpe da trekking OBBLIGATORIE, abbigliamento a strati, giacca impermeabile, cappello, guanti, acqua minimo 1,5 lt, snack, pranzo al sacco, bastoncini

QUOTA

€15 (ridotta a 10€ fino a 16 anni)

Attività svolta da Guide Ambientali Escursionistiche operanti ai sensi della L. 4/2013

DATI TECNICI

LIVELLO E (escursionistico) - KM 8 - DISLIVELLO 400 MT

DURATA 6 ore circa incluse soste e visita borgo

E’ possibile portare cani, al guinzaglio - Adatto dagli 8 anni in su

APPUNTAMENTO

9:15 Castel di Tora - indicazioni esatte verranno fornite dopo la prenotazione

- La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione se non fosse adeguato l’equipaggiamento posseduto

- In caso di condizioni meteorologiche avverse o in presenza di elementi di pericolo per l'incolumità dei partecipanti l'escursione potrebbe essere annullata o modificata a insindacabile giudizio della guida

- Chi si iscrive dichiara di essere in buono stato di salute ed in grado di affrontare l’escursione indicata

- Nel rispetto degli altri partecipanti, si richiede puntualità. Per diminuire il numero delle auto, invitiamo ad offrire o chiedere un passaggio: indicalo alla Guida

Per informazioni: Giampaolo Viola 347-3360719