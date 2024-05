Domenica 9 giugno è in programma Trekking in Rosa sul Terminillo. Una giornata di solidarietà, amicizia sensibilizzazione e convivialità.

Terminillo Trekking 360 insieme all'associazione Komen Italia e all'associazione "Donna e Diritti" ha organizzato un evento di raccolta fondi per la cura e la prevenzione del tumore al seno e per il sostegno allo sportello anti violenza e alla difesa dei diritti della donna e dei minori vittime di violenza.

Un evento che vede al centro la Donna nella sue fragilità e vulnerabilità, ma anche nella sua forza e sensibilità. Un trekking semplice, inclusivo, adatto a tutti e tutte, che tra bellissime faggete, panorami e boschi ci porterà a trascorrere insieme un momento in Natura in relax e serenità.

Uniti sullo stesso sentiero per una grande giornata di solidarietà.

Tutte le informazioni su Trekking in Rosa

Punto di ritrovo: ore 10 a Pian de Valli, Terminillo. La posizione esatta verrà confermata/inviata sul gruppo Whatsapp

Servizi inclusi:

Guida escursionistica certificata

Presenza di più guide se >15 partecipanti

Spostamenti in auto

Pranzo

Raccomandazioni:

Scarpe da escursionismo/trekking (obbligatorie)

Giacca impermeabile/kWay, cappello, occhiali da sole, crema solare

Acqua (almeno un litro e mezzo), pranzo al sacco e snack o barrette

Verranno esclusi dall'escursione i partecipanti che non abbiano l'equipaggiamento adeguato richiesto

Dati Tecnici:

Distanza complessiva: 10 km

Dislivello: 250 mt+

Difficoltà T (turistico) facile

Percorso ad Anello

Si va lentamente, si fanno pause e si aspetta tutti

Costi:

Donazione minima 20 euro

Gratuito per i bambini fino ai 12 anni

L’intero ricavato sarà devoluto in favore dei progetti della Komen Italia per la lotta ai tumori del seno e all’Associazione Donna e Diritti per lo sportello antiviolenza e di ascolto. Possibilità di acquisto della maglietta a 5 euro

Percorso non coperto totalmente da segnale 3g 4g: Le guide escursionistiche di Trekking 360 sono in possesso di un telefono satellitare. Adatto a chiunque voglia passare una piacevole giornata in ambiente incontaminato dai 10 anni. Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. L'evento verrà confermato al raggiungimento numero minimo di 5 persone. L'evento potrebbe essere annullato il giorno prima per motivi meteo/mancato raggiungimento numero minimo e/o valutazioni della guida sulla sicurezza dell’uscita.