Trekking gratuito alla scoperta del monte Soratte. Hikers Italia sbarca nel Lazio

Un Openday aperto a tutti per scoprire insieme il Monte Soratte e conoscere il progetto Hikers. Una community di escursionisti che promuove la cultura dell’escursionismo e il mondo della Montagna ai più giovani.



Per l’approdo di Hikers nella nostra regione, è stata scelta un’escursione alle porte di Roma. Si tratta di un sentiero ad anello che raggiunge la vetta del Monte Soratte e permette di godere di un belvedere che va dal Mar Tirreno al Monte Amiata. Il Monte si erge solitario al centro della Valle del Tevere, facilmente visibile dalla capitale.



Questo percorso inoltre permette di ammirare in successione la Chiesa di Santa Lucia, l’Eremo di Sant’Antonio, il convento della Madonna delle Grazie, e infine l’Eremo di San Silvestro. Quest’ultimo, sulla cima del monte, è il punto perfetto per sostare, ammirare il panorama e consumare un pranzo al sacco.



Creare più consapevolezza sul nostro territorio e sull’attività dell’escursionismo non è solo l’obiettivo di questo primo evento nel Lazio, ma è anche uno dei pilastri fondamentali su cui poggia l’intero progetto di Hikers. Un progetto che oltre a organizzare questi raduni ufficiali in tutte le regioni, lavora soprattutto online tramite canali social e il sito web, per favorire la nascita e lo sviluppo di amicizie che permettano ad ogni appassionati di escursionismo di trovare altri Hikers con cui organizzare le proprie uscite.



Infatti i valori fondamentali di Hikers sono: Rispetto, Scoperta, Formazione, Innovazione e Community. Hikers si propone di dare vita alla nuova generazione di escursionisti italiani, consapevoli del proprio territorio e del rispetto che va tenuto verso la natura e gli altri escursionisti. Attraverso gli strumenti digitali favorisce l’incontro tra appassionati e fornisce le informazioni utili per praticare trekking e hiking nella maniera più sicura e consapevole, con un tone of voice decisamente giovanile.



Per maggiori informazioni sull’itinerario del tour: https://hikersitalia.it/evento/anello-del-monte-soratte/

L’evento potrà essere seguito sulla pagina Instagram: @hikersitalia





Hikers è una Community di appassionati di escursionismo e della montagna tra i 20 e i 45 anni. Nata nel 2020 in Piemonte è diventata un’associazione di promozione sociale da metà gennaio 2022. L’associazione conta già più di 300 associati in meno di 2 mesi da varie parti d’Italia e vanta una Community social di migliaia di followers.