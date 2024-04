Trekking geologico "Tra cielo e terra"

Il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave, in collaborazione con Le Nove Museo Onlus, organizza per il 21 aprile alle ore 10.30 un'escursione alla barriera corallina fossile di Rocca di Cave. Avreste mai pensato di poter vedere una conchiglia o un corallo di 75 milioni di anni fa?



A Rocca di Cave è possibile! A Via Genazzano, lungo un sentiero lungo poco più di un chilometro, passeggiando sotto la guida sapiente dei nostri geologi, è possibile ammirare i resti fossili di gasteropodi, bivalvi e coralli, appartenenti a specie in gran parte estinte alla fine del Mesozoico (65 milioni di anni fa).



La Scogliera Cretacica Fossile di Rocca di Cave, riconosciuta "monumento naturale" nel 2016, è infatti caratterizzata dalla presenza di uno dei rari esempi di stratificazione geologica di scogliera con resti di scheletri di animali marini fossili, presente sulla piattaforma carbonatica laziale abruzzese, corrispondente approssimativamente alla zona dei Monti Prenestini in cui ricade proprio il Comune di Rocca di Cave.



Biglietti: Adulti: € 12; Dai 7 ai 12 anni: € 6



Prenotazione obbligatoria dal link: bit.ly/geotrekking2024



Appuntamento al Geomuseo in via della Torre (Rocca di Cave) alle 10.30.



Vi ricordiamo che gli eventi sono gratuiti per i residenti a Rocca di Cave (necessario esibire un documento d’identità) e per i bambini con età inferiore ai 6 anni.