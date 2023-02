Trekking, Festa del Polentone e visita guidata a Castel di Tora

Domenica 26 febbrario si rinnova la tradizione del famoso Polentone di Castel di Tora, di cui quest'anno si festeggia il Centenario, e Camminando Con propone delle attività per passare una piacevole giornata in Natura, prima di gustare i prodotti del posto e ballare in piazza;)

L'escursione

Partendo dal borgo di Castel di Tora, con un percorso ad anello attraverso un bosco ci affacceremo dall'alto sul lago, fino ad arrivare sull'alta valle del Turano con vista sul Terminillo, per poi tornare da un diverso sentiero per andare a visitare la Cascate delle Vallocchie, ricche di acqua e fauna in questo periodo, tornando in paese per gustare il Polentone (facoltativo, vedi dettagli in basso).

Appuntamento 9,15 Bar La Casina

Visite guidate Borgo Monte Antuni

Guide esperte di Storia Natura e Tradizioni del territorio offriranno una visita al Borgo medievale: una piacevole passeggiata di 2 km fino visitare il Palazzo del Drago ad affacciarsi sul punto più panoramico della valle sul lago. Ovviamente in tempo per gustare, prima o dopo, il Polentone.

Appuntamenti 10,30 e 15 al Bar La Casina.

Tutte le informazioni

ESCURSIONE - TREKKING

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO VENERDI 24FEB:

scrivendo a CAMMINANDOCON@GMAIL.COM indicando vs. nome e telefono.

Livello T/E, KM 7, dislivello +400mt , Durata 4 ore circa

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (OBBLIGATORIE), 1lt acqua, snack, abbigliamento a strati, giacca antivento/pioggia, cappello,guanti, bastoncini (opz.).

QUOTA ESCURSIONE : € 15 adulti, € 10 bambini fino a 14 anni

APPUNTAMENTO: Ore 9,15 Castel di Tora (bivio – bar la Casina).

VISITE GUIDATE BORGO ANTUNI

INFO E PRENOTAZIONI SU WWW.CAMMINANDOCON.ORG

COSTO: € 6 adulti, €3 bambini

PARTENZA: 10:30 e 15:00 Castel di Tora (bivio – bar la Casina).

FESTA DEL POLENTONE

La partecipazione alla Festa del Polentone organizzata dalla Pro Loco e’ facoltativa.

Il costo per pranzare varia da 6euro (solo Polentone e bevanda) a 16euro (menù completo).

Possiamo acquistare anticipatamente i biglietti della sagra, ma SOLO per chi partecipa all'escursione-trekking, specificarlo al momento della di prenotazione!