Trekking, cascate e sagra strigliozzi

Prezzo QUOTA ESCURSIONE: € 15 (ridotta € 10 per 8-16 anni). SAGRA: (partecipazione facoltativa) 16€ menu completo- 7€ solo pasta

Indirizzo non disponibile

In occasione della XXVI Sagra degli Strigliozzi, tipica pasta fatta a mano, organizzata dalla Proloco a Castel di Tora, Camminando Con promuove delle attività per passare una piacevole giornata in Natura, prima di gustare il piatto locale!

Escursione trekking

Partendo a piedi dal borgo con un percorso ad anello attraverso un bosco ci affacceremo dall'alto sul lago, con scorci sempre diversi, fino ad arrivare poco prima della diga sull'alta valle del Turano, per poi tornare da un diverso sentiero fermandoci a visitare la Cascate delle #Vallocchie, ricca di flora e fauna endemica, arrivando infine nel Borgo per gustare gli #Strigliozzi, gustosa pasta locale fatta a mano, e visitar il borgo dove ci sarannno anche stand e intrattenimento musicale.

Visite guidate Borgo Monte Antuni

Con le nostre guide, esperte di Storia Natura e Tradizioni del territorio, offriamo la visita al Borgo medievale abbandonato: una piacevole passeggiata di 2 km a/r, adatta a tutti, per visitare il Palazzo del Drago ed i giardini panoramici sul lago, ovviamente in tempo per gustare, prima o dopo, il piatto locale

appuntamento 10:30 o 15:30 Bar la Casina - durata 2h. circa,

Possibilità di pernotto in nella Casa Vista Lago nel centro storico di Castel di Tora, vicino a dove partirà l’escursione o altre strutture in zona.

Equipaggiamento: Scarpe da trekking obbligatorie, abbigliamento a strati, giacca, acqua minimo 1,lt snack, bastoncini. La Guida si riserva la facoltà di negare la partecipazione se non fosse adeguato l’equipaggiamento posseduto.

Difficoltà: LIVELLO T-E (turistico-escursionistico) - KM 6 - DISLIVELLO 300 MT. Durata circa 4 ore circa incluse soste. E’ possibile portare cani, al guinzaglio - Adatto dagli 8anni in su.

Per info e prenotazioni: 347-3360719 - camminandocon@gmail.com?