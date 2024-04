Trekking ad anello nella Riserva e pranzo al rifugio

Indirizzo non disponibile

Trekking anello e pranzo al rifugio in programma domenica 28 aprile. Un'escursione panoramica nella Riserva e degustazione prodotti tipici al rifugio.

Con la prossima escursione, in collaborazione con l’Angolo di Roma di Avventure nel Mondo, partendo dal caratteristico borgo di Ascrea, scenderemo alla vecchia mola, appena restaurata, ammirando il ponte romanico e che attraversa il fosso dell’Obito, antica via di transumanza che percorreremo fino ad arrivare a un bosco di carpini.

Qui, attraverso un sentiero poco frequentato, si salirà tra faggi e roveri fino ad arrivare alla “forca di Varco”, dove ad aspettare i partecipanti ci saranno i gestori del rifugio che offriranno un pasto con prodotti tipici (bruschette, salsicce, verdure, salumi, formaggi e vino, tutti prodotti localmente).

Dopo il meritato riposto e aver riempito le borracce con la buonissima acqua del fontanile, si inizierà la discesa per un sentiero differente, sempre nella Riserva, panoramico sulla valle e lago del Turano, fino ad arrivare ai ruderi di Mirandella, un borgo abbandonato secoli fa che si potrà visitare e di cui sarà raccontata la storia. Dopo le foto di rito, si continuerà la discesa chiudendo l'anello ad Ascrea, con la sua terrazza panoramica sul lago.

Posti limitati. Prenotazioni e disdette entro venerdi sera, per last minute contattare l’organizzatore. Per mancate disdette sarà richiesto il pagamento della quota. Tutte le informazioni a questo link.