Trekking ad anello del lago Turano e degustazione prodotti tipici

Domenica 7 aprile l'associazione Camminando con... propone un Trekking anello lago del Turano. Un'escursione panoramica, tra acqua e monti, con degustazione finale di prodotti tipici “vista lago”.

Con la prossima escursione, in collaborazione con l’Angolo di Roma di Avventure nel Mondo, si potrà camminare tra terra e acqua, con un percorso ad anello partendo dalle sponde del lago Turano, salendo poi su uno dei monti che lo circondano ed ammirandolo dall’alto.

Nel percorso si incontreranno vecchi casali, fontanili, animali al pascolo, circondati dalla natura che si risveglia, regalando i suoi colori e profumi.

Si scenderà per un sentiero differente, dove si potrà ammirare anche una cascata, ricca di acqua in questo periodo, fino a tornare sulle rive del lago, che si percorreranno per qualche chilometro per tornare al punto di partenza.

Terzo tempo, facoltativo, presso un locale vista lago per un assaggio di prodotti tipici (tagliere misto & bevanda). Infine, possibilità di visita del borgo di Castel di Tora, fondatore dell’Associazione ”i Borghi più belli d’Italia” che si trova proprio di fronte a noi.

I posti sono limitati (minimo 10 partecipanti, prenotazioni e disdette entro venerdi sera, per last minute contattare l’organizzatore. NB: Per mancate disdette sarà richiesto il pagamento della quota dell’escursione).