Trek nel bosco e Festa della Castagna

E' arrivato l’autunno, e quale modo migliore per viverlo se non camminando nella Riserva in un bosco incantato, tra ruscelli e castagneti secolari, ammirando il foliage e l’aquila reale? L'escursione si svolge nel bosco dell'Obito lungo il suo torrente, rivivendo storie di transumanza e vita agreste, passando per la vecchia mola ed il ponte romanico, cercando l'aquila reale che nidifica nella Riserva sul monte Cervia e pure qualche castagna tra i castagneti secolari ammirando i colori dell'autunno!

E per finire in bellezza si parteciperà, sotto un tendone coperto, alla Festa della Castagna organizzata dalla Proloco di Paganico Sabino, assaggiando prelibatezze locali con del buon vino e un cartoccio di caldarroste,

Tutte le informazioni sull'escursione

Su attività e percorso: Guida Escursionistica-Coordinatore AnM

Giampaolo Viola 347-3360719

Equipaggiamento: scarpe da trekking (obbligatorie!), abbigliamento a strati, cappello guanti giacca antivento/pioggia, acqua 1lt, snack, bastoncini trekking,

Quota:

€ 15 ESCURSIONE - 10€ fino a 14 anni

€17 MENU' COMPLETO Festa della Castagna

(facoltativo, indicare al momento della prenotazione)

Livello E - Distanza 8km - Dislivello: 500mt - 4-5 ore incluse soste + sagra