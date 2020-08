"Tree of a perfect pair": il bosco di Paliano diventa elettrico

Il Bosco di Paliano si anima con musica e giochi di luce digitale.Mentre un musicista sonorizza in analogico il bosco, un vj lo anima con disegni e giochi di luce digitale; insieme danno vita ad un live set elettronico e una video animazione eclettica, sugli alberi. Una prima assoluta che andrà in scena domenica 23 agosto alle ore 21 nel Bosco di Paliano.

Chi sono i protagonisti della serata

Matteo D'Incà, musicista laureato in Lingue e Civiltà Orientali a Venezia Ca'Foscari, nato nel 1979 a Belluno. Ha collaborato con Andrea Rivera, Filippo Gatti, Alessio Bonomo, Teresa De Sio, Peppe Voltarelli, Daniele Silvestri. Ha creato il progetto 'Musica per cicale' e 'C'è qualcosa di gentile'.

Nicola Pavone, in arte Vj Luper - in omaggio al regista P. Greenaway- e' videoartista, live performer e media designer nato nel 1973. Ha fondato il collettivo "KinoCirkus" a Praga (Stage Design e Installazioni interattive), per spostarsi a Roma dove si occupa di videoproiezioni dal vivo e videomapping generativo. Un’esperienza per tutti i sensi. Si consiglia un telo, o un cuscino, per sedersi nel campo.



A cura di Andrea Grossi - musician/ bass player