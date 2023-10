Treatise 6 For Cornelius e Omaggio a Krysztof Penderecki al Mattatoio

Doppio appuntamento musicale il 1 novembre con Romaeuropa Festival al Mattatoio con due focus sulla musica contemporanea e sui suoi protagonisti.

Alle ore 19 Fabrizio Ottaviucci con Treatise # 6 For Cornelius, sesta e ultima parte della mastodontica composizione Treatise, 193 pagine realizzate da Cornelius Cardew tra il 1963 e il 1968, che rappresentano oggi uno degli esempi più riusciti di partiture grafiche. Dopo aver presentato le prime partiture durante le scorse edizione del REF raccogliendo il plauso di pubblico e stampa, Ottaviucci conclude questo percorso pluriennale, eseguendo per l’occasione anche il brano For Cornelius scritto da Alvin Curran con il quale aveva inaugurato il suo ciclo al REF nel 2018.

Si prosegue alle ore 21 con Leszek Mozdzer, – tra i più eminenti musicisti jazz polacchi e pianista di fama internazionale – e Atom String Quartet – quartetto d’archi specializzato in jazz e prima band del genere in Polonia – che dedicano un omaggio a Krysztof Penderecki presentato in prima nazionale da Adam Mickiewicz e il Ministero della Cultura Polacco. Il musicista di riferimento dell’avanguardia polacca Penderecki è conosciuto dal grande pubblico per l’utilizzo delle sue musiche in film celebri di registi come William Friedkin, Stanley Kubrick o Alfonso Cuaron.