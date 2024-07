Tre storie. Mostra di disegni di Risuleo, Pronostico e Righetti

Giovedì 18 luglio alle ore 19:00 al Casale dei Cedrati, Villa Pamphilj, si inaugura la mostra TRE STORIE che presenta disegni inediti e tre taccuini di Antonio Pronostico, Silvia Righetti e Fulvio Risuleo, tre giovani talenti del mondo dell’illustrazione e del fumetto.

La mostra è a cura di Tricromia ArtGallery e resterà aperta al pubblico fino al 29 agosto.



TACCUINI D'AUTORE

Da sempre utilizzati come fortini per custodire pensieri estemporanei e disordinati, i taccuini sono lo scrigno delle intuizioni avute nei luoghi e nei momenti più disparati: ciascuna pagina è un micro-universo unico e irripetibile, in cui segni e visioni prendono vita secondo l’insieme delle tecniche, delle conoscenze e del background dell’autore.



TU NO di Antonio Pronostico

Un taccuino dedicato al più grande poeta, artista e folle tra i cantautori italiani, Piero Ciampi.

Tu no è una canzone da guardare, composta dai ritratti catturati da un celebre live televisivo del 1971 in cui Ciampi si esibisce cantando a braccia conserte, immobile e imbarazzato. La figura del cantante si ripete quasi in maniera ossessiva e come in uno stop-motion intimo; le sue espressioni esasperate, sostituiscono le parole e la musica della canzone.



Antonio Pronostico (Tricarico, MT, 1987) è illustratore e fumettista e vive a Roma. Insieme a Fulvio Risuleo, ha realizzato i fumetti Sniff, Tango e L’Eletto (Coconino Press), e una storia per l’antologia a fumetti per l’EP 5-Cinque (Coconino Press) di Giovanni Truppi. Collabora con molte riviste e case editrici, tra le quali “The New Yorker”, “L’Espresso”, “Internazionale”, “Domani”, “America” (Francia), “Jacobin Italia”, Interni, Il Saggiatore, Fandango Libri, Mondadori, Alegre.



GENTE DI BERLINO di Silvia Righetti

“Gente di Berlino è un piccolo compendio di esperienze e persone che ho conosciuto durante il mio primo anno a Berlino, una celebrazione di piccoli eventi e luoghi che incontro spesso. Il libro è il racconto di chi è andato via dalla città o paese natale, dei problemi con la burocrazia, della voglia di stringersi assieme per sentirsi meno soli, della ricerca di un posto da poter chiamare casa.”



Silvia Righetti è una fumettista e illustratrice originaria di Rimini. Cofondatrice del collettivo di autoproduzione Brace, ha esordito nei fumetti con Cervello di Gallina pubblicato nel 2021 da Coconino Press. Vive e lavora a Berlino.



PAPPAGALLI, SVASTIKINE E COCCODRILLI VESTITI DI ROSA di Fulvio Risuleo

“Ci sono periodi in cui ho delle parole che si muovono in testa e delle immagini che ritornano. Talvolta tutto ciò si trasforma in un’idea. Se l’idea riesce ad arrivare viva alla fine del mese allora può anche diventare qualcosa di più, può crescere. Altre volte invece questi pensieri si dissolvono da soli. Spesso è un bene. La mia testa è un ufficio affollato. In molti stanno lì, fermi, che aspettano qualcosa. Alcuni seduti, alcuni nervosi. Intravedo animali con le scarpe e li sento fare discorsi frammentati. Non dico che mi dia fastidio tutto questo movimento, ma talvolta mi confonde. Mi sono reso conto che provando a disegnare e scrivere, descrivere, quello che accade lì dentro, allora sto un po’ meglio.

Questo taccuino è una sorta di reportage di quel luogo”.



Fulvio Risuleo (Roma,1991) ha esordito come regista dei film Guarda in alto, Il colpo del cane e Notte Fantasma. Come fumettista ha pubblicato Pixel e L’Idra indecisa, e insieme ad Antonio Pronostico ha realizzato i fumetti Sniff, Tango e L’Eletto per la Coconino Press. Come disegnatore ha pubblicato i libri a fumetti L’idra indecisa e Pixel. È autore anche di cortometraggi, documentari, web serie, fumetti brevi. Il suo primo romanzo, La tenda, è appena uscito per Fandango, il 12 luglio 2024.

TRICROMIA ILLUSTRATOR'S INTERNATIONAL ART GALLERY

Nata nel 1990, da trenta anni promuove illustratori e fumettisti con passione e spirito giocoso. Artisti quali Mattotti, Muñoz, Toppi, Pericoli, Altan, Mannelli, Ricci, e tanti giovani emergenti, sono stati scoperti e presentati da Giuseppina Frassino. La galleria, la cui storica sede è stata per anni in Via di Panico prima e poi in Via della Barchetta, ha fatto un ulteriore investimento diventando editore d’arte: insieme agli autori ha deciso di “fissare” la bellezza dei loro disegni in pubblicazioni, libri, principalmente, ma anche scatole preziose, carte e taccuini d'autore e persino un teatrino.

