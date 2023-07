Tre meno un quarto e compagnia di danza Istos - concerto pizzica e taranta

Concerto di pizzica e taranta con Le tre meno un Quarto e la compagnia di danza etniche Istòs, musiche della tradizione popolare. Appuntamento domenica 30 luglio dalle 21 al Parco Avventura di Fregene. L'evento fa parte del Sud Fud Festival Summer Edition.



Le tre Meno un Quarto è un gruppo musicale che propone le canzoni più famose della tradizione popolare del centro e sud Italia. Nato nel 2012, offre delle versioni personali di brani tradizionali, con arrangiamenti che seguono la semplicità e l’immediatezza tipiche della musica popolare e che hanno sempre rispetto della cultura di cui sono espressione.



Il repertorio proposto spazia da canti a cappella dedicati al puro ascolto a musica da ballo, ripercorrendo le regioni del sud Italia come in un vero e proprio viaggio sonoro: dai valzer siciliani al canto sul tamburo dell’area Vesuviana, dalle tarantelle calabresi alla pizzica pizzica salentina; e naturalmente le canzoni romane: serenate, stornelli e canti della malavita.



Si arricchisce poi di un eccellente corpo di ballo, la Compagnia di Danze Etniche Istòs, che completano lo spettacolo con le loro coreografie ed i loro costumi, non banalmente tipici di questa o quella regione, ma sempre alla ricerca della creatività, dell’improvvisazione e dell’espressione personale.



Per la spiccata teatralità delle interpretazioni e l'energia messa in gioco, questo gruppo riesce a coinvolgere il pubblico e a far ballare gli appassionati/e non solo dal palco, ma anche nelle animazioni di strada e nelle feste di piazza.



Oltre allo spettacolo:



STREET FOOD DEL SUD ITALIA

Protagonisti: arancini, cannoli, granite siciliane, panzerotti, pizza, pasticciotti, frittura di pesce e molto altro



IL VILLAGGIO

L'intero parco avventura di Fregene sarà allestito a festa, luci, tavoli, food truck e molto altro.?Inoltre i percorsi del parco avventura saranno illuminati aperti al pubblico per chi si vorrà cimentare nell’avventura



IL MARKET Sarà allestita un area Market con stand , vintage , artigianato , libri, vinili , gioielli, e abbigliamento.



AREA GIOCHI

Area giochi per grandi e piccini con:

Parco avventura aperto

Area Verde

Biliardini

Pet Friendly

Escape forest gioco itinerante a tema Harry Potter .

Osservazione notturna stelle con un astronomom



SPORT:

Area fitness e funzionale

Yoga, Pilates per adulti e bambini



DOVE E QUANDO

PARCO AVVENTURA DI FREGENE

Via della veneziana snc Fregene

Dal 20 Luglio al 30 Luglio 2023