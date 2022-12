Tre favole moderne nei "Miracoli" al Teatro Le Sedie

Dal 16 al 18 dicembre il Teatro Le Sedie in Roma invita allo spettacolo MIRACOLI, Ttre atti unici scritti e diretti da Roberto Leoni con Rosaria Cianciulli, Alfonso D'Iorio, Alessandro Corte e la piccola Kristal



musiche di Marco Lo Muscio

costumi di Rita Forzano

trucco delle allieve della Beauty Academy

direttore di scena Cristiana Bini

assistente alla regia Tommaso Occhipinti

produzione di Andrea Pergolari per l'Associazione Culturale "Il Rinoceronte”



Esistono ancora i miracoli?

"Perché no..." è la risposta di Roberto Leoni, l'"anarchico" autore e regista di MIRACOLI - tornato dal cinema al suo vecchio amore per il palcoscenico grazie al piccolo teatro off Le Sedie di Andrea Pergolari, prolifico e autorevole saggista del cinema italiano.

Ed infatti questo spettacolo è formato da tre favole moderne in cui i miracoli ci sono e ci ricordano che forse basta crederci...

Nel primo atto unico che è un monologo, l'attrice Rosaria Cianciulli ormai alla sua terza esperienza accanto a questo regista, ci regala un gustoso duetto tra una giovane agente immobiliare faticosamente impegnata in un lavoro che in tempi di crisi non va come dovrebbe ed un omone che la confonde con Qualcun altro...



Nel terzo atto unico i nostri tre attori sono tutti in scena ad interpretare un'originale favola natalizia ambientata in una discarica tra barboni, extracomunitari, "caporali" e transessuali con un finale decisamente a sorpresa!