Trastevere è "un'altra Roma": passeggiata con Avventure Urbane

Da sempre “un’altra Roma”, Trastevere è un approdo sul fiume, un porto per l’Urbe…vivo delle voci di marinai, di facchini e di mercanti, del fischiettare degli artigiani e dei ragazzini che giocano per strada.

Una cittadella di frontiera, unita a Roma solo dai ponti, e qualche traghetto, stretta fra il Tevere e il colle Gianicolo, fatta di poco. Case e casette con piccoli portici e scale che si arrampicano; qualche palazzotto un po' più elegante e le torri dei signori medioevali del rione.

Le strade sono tutte per i santi, le madonne e i miracoli…o per qualche poeta e patriota della Repubblica. Portano i nomi delle corporazioni dei mestieri, delle compagnie religiose, di chiese antichissime, alcune minuscole e altre grandi e magnifiche. Per le vie, muri altissimi di magazzini, di cortili e conventi, separano quelli che “c’hanno” da quelli che non contano niente.

Sabato 23 gennaio, Avventure Urbane organizza una passeggiata nella zona più vicina all’isola Tiberina e all’antico porto, per tornare alle sue origini, a passo lento, lungo i vicoli, sull’eco degli zoccoli dei cavalli di un tempo, un po' guidati dal profumo del pane appena sfornato oggi come secoli fa e ritrovare il carattere unico del rione de “noantri”.

