Una piacevole passeggiata nel cuore di uno dei quartieri più caratteristici della città, alla scoperta di case, botteghe, torri e dimore signorili dell’età medievale, che tuttora caratterizzano quel volto pittoresco e meno conosciuto del rione Trastevere.

Nel Medioevo le torri erano un elemento imprescindibile nei grandi palazzi fortificati, poiché simbolo della potenza delle famiglie baronali, che di fatto dominavano la città. Proprio al cospetto della grande torre del Palazzo della famiglia degli Anguillara (oggi anche noto come casa di Dante) inizierà la visita guidata, dove, grazie al supporto degli acquerelli del vedutista Ettore Roesler Franz, si potrà ricostruire l’immagine senza tempo di un quartiere ricco di case, portici, viuzze, in gran parte distrutti alla fine dell’800 per lasciare il posto ai muraglioni del Tevere e a viale Trastevere.

Si verrà immersi nell’atmosfera incantata del rione, alla scoperta di gioielli medievali come le case della famiglia Mattei in piazza in Piscinula, l’arco medievale di via Arco dei Tolomei, i resti della più antica sinagoga della città e la casa dove soggiornò il capitano di ventura Ettore Fieramosca, solo per citare alcuni esempi.



Per ulteriori info visita il sito: https://esperide.it/attivita/trastevere-medievale-case-torri-e-dimore-signorili/



Per prenotare: info@esperide.it oppure al 3331125444-3498926716



• Appuntamento: piazza Giuseppe Gioachino Belli, presso il monumento mezz’ora prima dell’inizio della visita

• Contributo visita guidata: 10€ (soci), 14€ (ospiti occasionali), 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Come associarsi? www.esperide.it

• Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto.