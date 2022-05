Trap Fest, il primo festival di musica trap a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

A Cinecittà World torna la musica, con concerti e djset. Il 7 maggio l’appuntamento è con il primo Festival Trap, con tanti nomi che si alterneranno al microfono. Dopo due anni di stop causa Covid grandissima attesa per il ritorno di Luchè: il rapper oltre a cantare i successi del passato presenterà il suo nuovo disco “Dove volano le aquile”.

Sul palco di Piazza delle Fontane del parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma salirà anche Geolier, il noto trapper napoletano che nel 2018 ha scalato le classifiche con il suo primo singolo “P Secondogliano“. Geolier è famoso anche per le sue collaborazioni con grandi big tra cui Emis Killa, Gue’ Pequeno e Sfera Ebbasta.

Tra gli altri si esibirà anche Lele Blade che nel 2019 ha iniziato la sua carriera da solista piazzando subito nelle classifiche il suo brano più famoso “Loco“ e conquistando il disco d’oro.

Il Festival Trap riapre alla musica a Cinecittà World e sarà il primo di una serie di appuntamenti: dal primo giugno fino al 6 settembre il Parco ospiterà i Martedì dell'Aperò: ci si potrà scatenare con?DJ Set, esibizioni live, concerti, spettacoli, cene?e tante special guest. Il 24 giugno, invece, appuntamento imperdibile con il concerto di Gigi D’Alessio. Il Parco si trasformerà in un grande?Villaggio della Musica?con uno?stage presso l'Arena Stunt?e un?Main Stage in Piazza della Televisione?dove?Gigi D’Alessio?e altri interpreti e amici del compositore campano si esibiranno per l’intera serata.