Aspettando il tramonto alla Villa dei Quintili sull'Appia Antica

La Villa dei Quintili, che si estende nel Parco dell’Appia Antica, era la più grande e fastosa residenza del suburbio romano. Due nomi poco conosciuti, Sesto Quintilio Condiano e Sesto Quintilio Valerio Massimo, fratelli nobili, colti, consoli e grandi proprietari fondiari furono accusati dall’imperatore Commodo di congiura ai danni dello Stato, furono uccisi e il complesso passò nelle mani dell’imperatore che amava risiedervi per la tranquillità della campagna e per i benefici dei bagni termali presenti nella villa. Essa è ad oggi magnificamente conservata con i suoi complessi termali, le sue bellissime statue (oggi nell’Antiquarium), il ninfeo monumentale e l’area residenziale palatina. Il complesso monumentale si affaccia a terrazze sulla campagna romana ed offre un panorama che ha ispirato nel tempo molti celebri artisti. La Villa si trova su un alto pianoro che la rende fresca e ventilata anche durante l'estate.



Appuntamento ore 17.00 su Via Appia Nuova 1092 - ingresso Villa dei Quintili area interna al cancello: Cercare Bandiera Viola Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Villa dei Quintili, area esterna S. Maria Nova)



Ingresso Villa dei Quintili € 10.00 Mia Appia Card cumulativa della durata di 1 anno include anche:

Biglietto combinato con tutti i siti del Parco Archeologico dell'Appia Antica, nominativo e valido 1 anno solare dalla data di acquisto (ingressi illimitati). Permette l'accesso ai seguenti siti: Mausoleo di Cecilia Metella, Antiquarium di Lucrezia Romana, Tombe della Via Latina

€ 2.00 ridotto 18-25 anni

€ 0.00 gratuito 0-18 anni, insegnanti e categorie aventi diritto nei beni statali

Indicazioni acquisto biglietto: on line sul sito coopculture con 2€ di prevendita

Oppure arrivare un po' prima recarsi al Café Blanc in Piazza Mileto 4 e acquistarlo cartaceo senza prevendita on line: non è presente biglietteria sul posto



Costo Visita Guidata € 13.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni), € 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.

