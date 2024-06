Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica

Ultimo evento della stagione con la passeggiata guidata nel Parco degli Acquedotti.



Un percorso affascinante in uno dei parchi archeologici più grandi d'Europa

Vuoi scoprire il capolavoro dell’ingegneria romana invidiato in tutto il mondo? La nostra guida ti aspetta nel parco degli acquedotti per svelarti storie e curiosità dell’impareggiabile progetto romano ancora in parte funzionante.

Un mix di bellezza ed interesse archeologico, set del film oscar La Grande Bellezza di Sorrentino e di altre grandi firme, come Il Marchese del grillo, in una cornice storica tutta da gustare.



PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI:



Durata visita : 2 h

Punto di partenza: P.zza Aruleno Celio Sabino - piazzale della Parrocchia di San Policarpo

Arrivo: dentro il Parco Acquedotti sotto arcate Acquedotto Claudio

Distanza: 1,5 km a / 3,0 km a/r

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20 persone



TARIFFE:



- ADULTI € 13,00 (+ spese di prevendita)

- RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI € 8,00 (+ spese di prevendita)

- RAGAZZI SOTTO I 12 ANNI gratis



COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: M Giulio Agricola/Subaugusta

Mezzi pubblici disponibili a fine visita: M Giulio Agricola/Subaugusta

Parcheggio: Sì, lungo V. Lemonia (strisce bianche)

Accessibilità: sterrato pianeggiante





Non perdete l'opportunità di esplorare l'antica Roma attraverso gli occhi di un esperto. Vi aspettiamo per un'avventura storica nel Parco degli Acquedotti!