Tramonto sugli Acquedotti di Roma Antica: visita guidata a piedi

Per ben 400 anni l'intero bisogno idrico di Roma è stato soddisfatto dalle acque del Tevere, o attingendo a fonti naturali per usi pubblici e privati. Poi un giorno, con Appio Claudio Cieco, tutto è cambiato. Un'opportunità per conoscere una delle opere di ingegneria più invidiate in tutto il mondo in compagnia di una guida esperta e delle luci del tramonto.



Appuntamento: h. 16:15

Inizio visita: h. 16:30

Durata visita: 2h

Punto di partenza: P.zza Aruleno Celio Sabino - piazzale della Parrocchia di San Policarpo

Arrivo: dentro il Parco Acquedotti sotto arcate Acquedotto Claudio

Distanza: 1,5 km a / 3,0 km a/r

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 20 persone

Quota di partecipazione:

- ADULTI € 13,00 (+ spese di prevendita)

- RAGAZZI DAI 12 AI 18 ANNI € 8,00 (+ spese di prevendita)

- RAGAZZI SOTTO I 12 ANNI gratis



COME RAGGIUNGERE:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: M Giulio Agricola/Subaugusta

Mezzi pubblici disponibili a fine visita: M Giulio Agricola/Subaugusta

Parcheggio: Sì, lungo V. Lemonia (strisce bianche)

Accessibilità: sterrato pianeggiante



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: parcoappiaantica.eventbrite.it

NB: Se appare la voce SOLD OUT (o tutto esaurito) non è possibile acquistare ulteriori biglietti essendo terminati, né richiedere di essere inseriti in liste d'attesa, si consiglia di iscrivervi alla newsletter per essere sempre aggiornati https://www.parcoappiaantica.it/iscrizionenewsletter/.

NB: I biglietti non sono rimborsabili, in caso di pioggia ed annullamento dell'attività da parte dell'organizzatore sarà possibile utilizzare i ticket per le attività successive; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell’attività acquistata dopo la prenotazione.

NB: Il partecipante prende atto sin da ora che la sua immagine personale potrebbe essere presente all'interno delle riprese svolte, e dei materiali di comunicazione realizzati di conseguenza. Il partecipante potrà in ogni caso esprimere il proprio dissenso alla eventuale ripresa e utilizzo della propria immagine personale, segnalando tale circostanza al personale incaricato da Parco Regionale Appia Antica / EcoBike presso la location dell'evento, il quale adotterà ogni accorgimento opportuno a soddisfare la sua richiesta.



Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 06 5135316 (anche WhatsApp).