Tramonto al Parco degli Acquedotti, visita guidata

Una passeggiata suggestiva nel Parco degli Acquedotti, che un tempo era parte della Campagna Romana ed oggi dell’immenso Parco Regionale dell’Appia Antica.

Sei degli undici acquedotti romani passavano di qua, un acquedotto medievale ed uno rinascimentale e poi un tratto originale dell’antica Via Latina, le ville monumentali dei ricchi romani, tombe, casali medievali ed anche il ricordo delle baracche che a partire dal Secondo dopoguerra si ammassavano sotto le arcate dell’Acquedotto Felice.

Tutto questo, immersi in un paesaggio che spesso è stato usato come set cinematografico per film celebri , come “La Dolce Vita” , “Mamma Roma”, “Il marchese del Grillo” , “La grande bellezza”.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida: Alessia

Cell: 3475594450

10guidesofrome@gmail.com

APPUNTAMENTO: ore 18:00 in Via Lemonia, 273

INFO PRENOTAZIONI: Si richiede l’invio di una email entro il 26 giugno a 10guidesofrome@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 3475594450 specificando:

titolo della visita e data

numero dei partecipanti

nome, cognome e recapito telefonico (questi dati non saranno mai utilizzati o ceduti a terzi, nel rispetto della privacy)

COSTO VISITA

€ 11,50 (comprensivo di auricolari sanificati)

€ 6,50 ridotto, 6-18 anni (comprensivo di auricolari sanificati)

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio, che pagherà soltanto il noleggio degli auricolari di € 1,50.

Il pagamento della visita guidata verrà effettuato direttamente sul posto, alla guida.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...