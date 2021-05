Tramonto all'antico Ghetto di Roma

Visita guidata al tramonto tra le vie del Ghetto di Roma, alla scoperta di una delle zone più interessanti del centro città.



Il ghetto di Roma venne istituito nel 1555, in un momento di decisa reazione al protestantesimo e tutte le forme di eresia, e abolito nel 1870. Durante questi secoli l'urbanistica di questa piccola zona è stata adattata alle esigenze della comunità ebraica romana, sempre più numerosa e concentrata in uno spazio ristretto.



Esplorare il ghetto vuol dire fare un viaggio lungo secoli, partendo dell'epoca antica, passando per gli anni più bui della seconda guerra mondiale, fino alle Pietre d'Inciampo di Gunter Demnig.



Dai resti del Portico d'Ottavia e del Teatro di Marcello, la visita guidata attraverserà le vie e i punti di interesse principali del ghetto. Qui si intrecciano fatti storici e le vicende personali di alcuni personaggi come Ottavia, sorella dell'Imperatore Augusto, Settimia Spizzichino e Beatrice Cenci.



Visita guidata totalmente all'aperto, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.



ArtWanderlust nasce da un'idea di una guida turistica, storica dell'arte e appassionata di itinerari e viaggi sulle tracce del patrimonio storico-artistico. Un diario di viaggio, un raccoglitore di storie, ricerche ed esperienze personali, affiancate da un calendario di visite guidate a Roma e dintorni.



INFORMAZIONI PRATICHE

Appuntamento: ore 17.20, via del Portico d’Ottavia 29, davanti ingresso Museo della Shoah

Durata massima: 1h30

Costo: 10 euro

Prenotazione obbligatoria scrivendo a claudia.artwanderlust@gmail.com

Prenotazioni entro giovedì 20 maggio