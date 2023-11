"Trame di luce", mostra immersiva di light art all'Orto Botanico

Da metà novembre al 7 gennaio arriva all'Orto Botanico di Roma "Trame di Luce", una passeggiata emozionante e magica nell’inverno italiano, tra boschi incantati, curiose creature, grotte magiche, tunnel di luci, galassie colorate e fronde dalle infinite sfumature.

Trame di Luce è atteso nella capitale da giovedì 16 novembre e arriverà, contemporaneamente, ai Giardini di Villa Reale di Monza. L’appuntamento invernale aprirà al pubblico con la prospettiva di coinvolgere nuovi parchi e giardini e l’intenzione di disegnare una trama luminosa che valorizzi le identità storiche di ogni luogo sottolineandone al tempo stesso anche il carattere culturale europeo.

La produzione di Trame di Luce è stata coadiuvata dall’esperienza di grandi professionisti e artisti nazionali ed internazionali. Primo fra tutti è LAC-Light Art Collection, gruppo olandese noto per possedere la più grande collezione di opere di Light Art al mondo. A Roma saranno presentate: Le Grandi Menti, “Talking Heads” dell’artista ungherese Viktor Vicsek, due imponenti teste illuminate, contrapposte l’una all’altra, a evocare i portali del Sapere, tra presente e passato, tra i mondi della conoscenza e della natura, in un incessante ed eterno dialogo tra l’Accademia dei Lincei e l’Orto Botanico, oltre a Rizhome, di Tom and Lien Dekyvere, una grande volta composta da centinaia di segmenti illuminati che, come le connessioni umane, online e offline, prendono tutte le direzioni.

Ad Unità C1, è stata affidata la produzione delle installazioni multimediali. Il gruppo creativo, specializzato nello sviluppo di progetti in cui reale e virtuale si integrano e dove l’ambiente visuale interagisce con il mondo circostante, ha curato e sviluppato una magica animazione 3D, all’Orto Botanico.

Le installazioni con effetti speciali sono a cura di Simone Puzzolo, fondatore di SP Progetti Speciali e artista poliedrico ed eclettico che collabora stabilmente col grande schermo e grandi firme. E’ un grande esperto di animatronica, tecnologia che utilizza componenti elettronici e robotici per dare vita e autonomia di movimento a soggetti artificiali per il cinema e l’arte. Nel percorso romano, Earth, l’installazione tra i viali del Giardino, riproduce il pianeta Terra, stimolando una riflessione sulla bellezza unica della “casa che abitiamo” e al ruolo di ognuno nello scrivere il futuro, invece I Kappa, le creature mitologiche nipponiche che popolano i laghi e i fiumi del Sol Levante, appaiono durante la visita del Giardino Giapponese.

La musica proietta l’immaginazione ed esalta l’emozione. Così la direzione artistica ha deciso di affidare la composizione della colonna sonora di tutti ad un artista del calibro di Alberto Bof. Pianista compositore di fama internazionale, in particolare nel settore cinema hollywoodiano, è l’arrangiatore e pianista di “Shallow”, tra i brani colonna sonora di “A star is born” con Lady Gaga, brano che ha vinto l’Oscar come miglior canzone e artista che ha raggiunto i 100 milioni di download con il pezzo Black eyes della pellicola cinematografica scritto con Bradley Cooper. Bof ha composto i brani per ogni opera completando l’esperienza immersiva.

A Trame di Luce, le opere e le installazioni non sono le uniche fonti di luce ad accendere di bellezza i giardini. I percorsi, infatti, sono impreziositi da un’illuminazione prospettica, che crea magia e profondità alle vedute, oltre che da una scia luminosa continua che guida i visitatori tra un’installazione e l’altra.

Disseminate lungo l’itinerario, imperdibili “photo opportunity”, per scattarsi foto-ricordo all’interno del percorso emozionale.

Terminata la visita, la sfiziosa area Luci di Gusto attende il visitatore che vuole godersi un momento di relax e convivialità. Vestita a festa, in linea con il periodo invernale, la proposta enogastronomica è semplice, gustosa e di qualità e offre anche aree coperte, per poter garantire il servizio anche in caso di pioggia.

"Siamo entusiasti di portare straordinari percorsi di luci invernali immaginati appositamente per l'Orto Botanico di Roma e per i Giardini di Villa Reale di Monza", ha dichiarato Stephanie Calape, referente per il gruppo IMG. "Trame di Luce è il luogo perfetto per la famiglia, gli amici, le coppie e i gruppi per creare ricordi duraturi e celebrare insieme la magia delle feste".

“Come Orto Botanico - ha sottolineato il direttore del Museo Orto Botanico Fabio Attorre - siamo entusiasti di poter ospitare 'Trame di Luce'. Qauesto evento contribuisce a far conoscere una straordinaria perla nascosta della nostra città e consente ai visitatori di scoprire questa collezione botanica importantissima, immersi in un'atmosfera magica dove si combinano arte e natura. Inoltre, i ricavi dell'iniziativa saranno utilizzati sia per migliorare l'Orto sia per contribuire ai progetti di conservazione della biodiversità e di sviluppo sostenibile che abbiamo avviato in Italia e altri parti del mondo".

Si unisce a lui il presidente dell’Accademia dei Lincei, prof. Roberto Antonelli: "Illuminare la natura per scoprirne le leggi, è questo sin dalla sua fondazione uno dei fini dell'Accademia dei Lincei, la più antica e prestigiosa accademia nazionale. Trame di luce ne illumina la sede e offre un viaggio in uno dei luoghi più belli d'Italia. Ci auguriamo che nei tanti visitatori attratti dal bello e dal sublime di palazzo Corsini si instilli anche il desiderio di conoscere le storie e le idee dei tanti scienziati e letterati che la popolano".

Biglietti, giorni e orari di Trame di Luce a Roma

L’accesso all’evento avviene esclusivamente con biglietto d’ingresso digitalizzato già acquistabile dal 21 ottobre 2023, tramite i siti www.tramediluce.it e www.ticketone.it. Il costo del biglietto varia partendo da 13 euro, con offerte per coppie, famiglie e gruppi e un’opzione per l’entrata “open”, che consente di decidere all’ultimo momento quando si desidera visitare la mostra. Sono previste riduzioni e agevolazioni per diverse categorie oltre a convenzioni aziendali.

L’apertura al pubblico è dal 16 novembre al 7 gennaio 2024, con giorni di chiusura il 20-21-27-28 novembre, il 4-5- 11-12-18-24-25 e 31 dicembre.

Gli orari di visita sono dalle ore 16.30 alle ore 23 sino a Natale e dalle 17.00 dal 26 dicembre, con ultimo ingresso alle ore 21.30 circa.

L’ingresso è scaglionato, per gruppi, ogni 30 minuti, per offrire una percorrenza più fluida e una fruizione migliore dell’esperienza. L’entrata e l’uscita di Trame di Luce a Roma avverranno dai giardini dell’Accademia Nazionale dei Lincei da Largo Cristina di Svezia.